В Москве выявили 3 062 случая заражения коронавирусом за сутки
16:00 01.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 3 062 против 3 773 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.
Всего в столице с начала пандемии выявили 2 825 979 случаев инфицирования.
Число умерших из-за ковида в столице возросло на 12 против 13 днем ранее — до 44 478. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 2 231 — до 2 614 310.
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