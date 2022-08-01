В Москве выявили 3 062 случая заражения коронавирусом за сутки

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 3 062 против 3 773 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

Всего в столице с начала пандемии выявили 2 825 979 случаев инфицирования.

Число умерших из-за ковида в столице возросло на 12 против 13 днем ранее — до 44 478. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 2 231 — до 2 614 310.