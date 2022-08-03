«Западная тройка» отказалась работать над созывом саммита «пятерки» СБ ООН — МИД РФ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Западная тройка» (Великобритания, США, Франция — прим. ТАСС) отказалась работать с Россией и Китаем над практической реализацией инициативы созыва саммита лидеров стран «пятерки» СБ ООН. Об этом говорится в статье директора департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексея Дробинина, опубликованной в среду на сайте журнала «Международная жизнь».

«Самое печальное: ржа подтачивает „святую святых“ ооновской системы — Совет Безопасности. Девальвируется смысл права вето, которым отцы-основатели наделили постоянных членов СБ с одной единственной целью: не допустить того, чтобы интересы какой-либо из великих держав были ущемлены, и таким образом уберечь мир от прямого столкновения между ними, что в ядерную эпоху чревато катастрофическими последствиями», — сказал он.

«Один из симптомов болезни — отказ „западной тройки“ работать с Россией и Китаем над практической реализацией инициативы созыва саммита лидеров стран „пятерки“ СБ ООН, выдвинутой президентом Владимиром Путиным в январе 2020 года. А ведь сама идея такой встречи нацелена на нахождение точек соприкосновения по наиболее взрывоопасным проблемам современности, а также на переподтверждение фундаментальных принципов международного общения, в первую очередь, базового — „Вестфальского“ — принципа суверенного равенства государств», — подчеркнул Дробинин.