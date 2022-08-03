Шрёдер спрашивал Путина, можно ли включить «Северный поток — 2» при необходимости — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер на встрече в Москве сам спрашивал у президента РФ Владимира Путина, можно ли задействовать «Северный поток — 2» для поставок газа в Европу в случае необходимости, сообщил в беседе с журналистами в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Бывший канцлер спрашивал, можно ли совсем в кризисной ситуации, гипотетически рассуждая, задействовать „Северный поток — 2“. То есть Путин не был инициатором, Путин не предлагал этого. Но Путин сказал, что технологически это возможно, проделана огромная работа и этот проект, очень сложный механизм, готов к моментальному использованию», — сказал Песков.

При этом представитель Кремля отметил, что даже если запустить сейчас «Северный поток — 2», по нему получится прокачать до конца года только половину от изначально зарезервированного объема газа. «Даже если представить себе эвентуально, что сейчас мы включили „Северный поток — 2“, то мы сможем до конца года, за год прокачать 27,5 млрд кубов, не больше. Половина пошла на наше внутреннее потребление», — пояснил Песков.