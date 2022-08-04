Немедленный отказ от ядерного оружия резко ослабит безопасность РФ — посол в Токио

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Немедленный отказ от ядерного оружия резко ослабит безопасность России в условиях нарастания внешних угроз и обострит риски военного столкновения с Западом. Об этом заявил в четверг посол России в Токио Михаил Галузин на круглом столе по тематике ядерного разоружения в Хиросиме, текст его выступления распространило посольство.

«Для России обладание ядерным оружием на данном этапе является единственно возможным ответом на вполне конкретные внешние угрозы, которые не только не ослабевают, но, напротив, стремительно нарастают. В этих условиях немедленный отказ от ядерного оружия резко ослабил бы безопасность нашей страны и обострил риски масштабного военного столкновения с Западом, не желающим признавать наши коренные интересы безопасности», — сказал он.

Галузин отметил, что РФ разделяет приверженность цели достижения безъядерного мира. «Однако шаги в столь чувствительной сфере не должны подрывать глобальную стабильность и углублять международную разобщенность. Реальный прогресс на пути к ядерному разоружению можно обеспечить только на основе выверенных поэтапных мер, не подсекающих принцип равной и неделимой безопасности и усилия по поддержанию стратегического баланса», — добавил посол.

В Хиросиме в четверг проходит круглый стол по тематике ядерного разоружения и контроля над вооружениями. В нем принимает участие глава японской общественно-политической организации «Иссуй-Кай» Мицухиро Кимура, представители общественно-политических, академических кругов, а также потомки «хибакуся» (так в Японии называют местных жителей, переживших американские атомные бомбардировки).