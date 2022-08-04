Число погибших при обстреле центра Донецка увеличилось до 5, заявили в ДНР
13:00 04.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число погибших в результате обстрела центрального Ворошиловского района Донецка увеличилось до 5 человек, еще 6 получили ранения. Об этом в четверг сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
«По предварительным данным 5 гражданских лиц погибли, еще 6 получили ранения. Анкетные данные пострадавших устанавливаются», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о 2 погибших и 5 пострадавших в результате обстрела Ворошиловского района.
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