Число погибших при обстреле центра Донецка увеличилось до 5, заявили в ДНР

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число погибших в результате обстрела центрального Ворошиловского района Донецка увеличилось до 5 человек, еще 6 получили ранения. Об этом в четверг сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

«По предварительным данным 5 гражданских лиц погибли, еще 6 получили ранения. Анкетные данные пострадавших устанавливаются», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 2 погибших и 5 пострадавших в результате обстрела Ворошиловского района.