Саудовская Аравия повысила цены на сентябрьские поставки нефти в Азию — Reuters

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саудовская Аравия, крупнейший экспортер нефти, повысила сентябрьские цены на нефть для Азии до максимальных показателей с мая текущего года, несмотря на снижение маржи переработки. В мае цена на нефть составляла 9,35 доллара за баррель, сообщило в четверг агентство Рейтер со ссылкой на источники.

По их информации, официальная отпускная цена сорта Arab Light на сентябрь выросла на 50 центов за баррель по сравнению с августом, достигнув тем самым 9,8 доллара за баррель.

В понедельник агентство Блумберг сообщило, что экспорт нефти из Саудовской Аравии достиг рекордных значений в июле, составив 7,2 млн баррелей в день.