Саудовская Аравия повысила цены на сентябрьские поставки нефти в Азию — Reuters
17:00 04.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Саудовская Аравия, крупнейший экспортер нефти, повысила сентябрьские цены на нефть для Азии до максимальных показателей с мая текущего года, несмотря на снижение маржи переработки. В мае цена на нефть составляла 9,35 доллара за баррель, сообщило в четверг агентство Рейтер со ссылкой на источники.
По их информации, официальная отпускная цена сорта Arab Light на сентябрь выросла на 50 центов за баррель по сравнению с августом, достигнув тем самым 9,8 доллара за баррель.
В понедельник агентство Блумберг сообщило, что экспорт нефти из Саудовской Аравии достиг рекордных значений в июле, составив 7,2 млн баррелей в день.
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