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Посольство РФ заявило об "охоте" США на россиян при их выезде за границу

09:05 05.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США развернули настоящую «охоту» на россиян при их выезде за границу, с 2008 года зафиксировано более 50 случаев задержания соотечественников. Об этом говорится в комментарии посольства России в Вашингтоне, опубликованном в четверг в телеграм-канале российской дипмиссии.

В посольстве РФ напомнили, что «на сегодняшний день в американских тюрьмах и следственных изоляторах находятся около ста росграждан», большинство из которых «отбывают наказание за совершение ненасильственных преступлений». «Более того, Вашингтоном развернута настоящая „охота“ на россиян при их выезде за границу. С 2008 года зафиксировано более 50 таких случаев», — отметили в дипмиссии РФ.

Российские дипломаты подчеркнули, что граждане РФ, «оказавшись в руках американской фемиды, как правило, подвергаются предвзятому отношению со стороны следственных органов и судов». «Во многих случаях наших соотечественников склоняют к признанию вины и сделке со следствием, несмотря на надуманность обвинений, а в случае отказа приговаривают к значительным тюремным срокам», — констатировали в посольстве РФ.

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