РФ не будет обсуждать обмены заключенными в «мегафонной дипломатии» — Песков
14:12 05.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обмены заключенными не должны обсуждаться с помощью «мегафонной дипломатии». Москва не будет прибегать к таким методам, а подобные действия Вашингтона считает ошибочными, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Если мы с вами будем через прессу обсуждать хоть какие-то нюансы, связанные с темой обменов, то эти обмены никогда не состоятся. Такую ошибку уже совершили американцы. Они вдруг решили „мегафонным“ способом решать такие проблемы. Они так не решаются. Поэтому никаких комментариев мы давать не будем», — сказал представитель Кремля.
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