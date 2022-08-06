Радикалы из Газы выпустили по Израилю свыше 70 ракет за два часа

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинские радикалы выпустили в пятницу вечером в общей сложности 71 ракету в направлении Израиля. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

«Всего за два часа сегодня вечером: 71 ракета запущена из Газы в сторону Израиля. Из этих ракет девять упали внутри сектора Газа», — сообщили в пресс-службе.

Как подчеркнули в Армии обороны Израиля, «ракеты террористов угрожают невинным мирным жителям — как израильтянам, так и палестинцам».

Ранее в пятницу сирены воздушной тревоги прозвучали в центральных и южных районах Израиля, предупреждая жителей о ракетных обстрелах из сектора Газа. По данным радиостанции «Кан», сигналы ПВО сработали в районе городов Ришон-ле-Цион, Бат-Ям, Холон и Явне в центральной части Израиля, а также в Ашкелоне и Ашдоде на юге. Сирены продолжают звучать в районах, граничащих с палестинским анклавом на юге Израиля, сообщила армейская пресс-служба.