Сенат США приступил в обсуждению пакета инициатив по снижению инфляции
11:40 07.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Законопроект включает в себя целый ряд мер, в том числе по сокращению дефицита федерального бюджета, снижению расходов на здравоохранение для граждан, а также по противодействию изменению климата. Кроме того, предусматривается повышение налогов для крупных корпораций, что должно частично обеспечить средства, необходимые для предлагаемых программ.
Власти США рассчитывают, что все это в перспективе позволит обеспечить снижение инфляции в стране. В поддержку указанных шагов выступает правящая в США Демократическая партия.
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