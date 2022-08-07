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Сенат США приступил в обсуждению пакета инициатив по снижению инфляции

11:40 07.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские сенаторы в субботу приступили к обсуждению пакета инициатив, направленных на снижение инфляции, которые предусматривают выделение властями США примерно 400 млрд долларов. Трансляцию заседания ведут на сайте верхней палаты Конгресса США.

Законопроект включает в себя целый ряд мер, в том числе по сокращению дефицита федерального бюджета, снижению расходов на здравоохранение для граждан, а также по противодействию изменению климата. Кроме того, предусматривается повышение налогов для крупных корпораций, что должно частично обеспечить средства, необходимые для предлагаемых программ.

Власти США рассчитывают, что все это в перспективе позволит обеспечить снижение инфляции в стране. В поддержку указанных шагов выступает правящая в США Демократическая партия.

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