Мост через Днепр у Херсона получил минимальные повреждения при обстреле ВСУ — власти

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Антоновский мост через Днепр под Херсоном получил минимальные повреждения в результате последнего обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил ТАСС в понедельник замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«По Антоновскому мосту: масштаб повреждений минимальный, мосту ничего не угрожает. Сделали какое-то количество дырок [в дорожном покрытии моста]», — сказал собеседник.