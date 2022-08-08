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Экологические штрафы будут направляться на ликвидацию ущерба природе — Мишустин

16:00 08.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Деньги, которые будут поступать в региональные и местные бюджеты от штрафов за загрязнение природы, будут направляться целевым образом на ликвидацию экологического ущерба. Об этом заявил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями.

«Правительством подготовлено постановление, которое вводит новый порядок финансирования таких мероприятий из региональных и местных бюджетов, — отметил он, говоря о мерах по защите окружающей среды. — Средства на выявление объектов накопленного вреда, их ликвидацию, восстановление природной среды станут поступать от всех природопользователей, а также от нарушителей за счет штрафов, платежей по искам, добровольного возмещения».

То есть, продолжил глава кабмина, на практике будет выполняться принцип, о котором ранее говорил президент РФ Владимир Путин: «когда загрязнитель платит». «И подобные платежи, поступая в бюджет субъекта и муниципалитета, должны целевым образом расходоваться на конкретные меры по защите природы», — подчеркнул Мишустин.

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