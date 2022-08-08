Россия уведомила США, что временно выводит из-под инспекции по ДСНВ свои объекты — МИД
20:00 08.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия информировала США, что временно выводит из-под инспекционной деятельности по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) свои объекты, подлежащие инспекциям по данному договору. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД РФ о ситуации с ДСНВ.
«8 августа 2022 года Российская Федерация официально информировала по дипломатическим каналам Соединенные Штаты Америки о том, что наша страна временно выводит из-под инспекционной деятельности по Договору о СНВ свои объекты, подлежащие инспекциям по данному договору. Это изъятие также распространяется на объекты, на которых могут проводиться предусмотренные договором показы», — говорится в заявлении.
«Хотели бы особо подчеркнуть, что принятые нами меры носят временный характер», — отметили в МИД РФ.
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