В Москве выявили 7 899 случаев заражения коронавирусом за сутки
13:00 11.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 7 899 против 8 608 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.
Всего в столице с начала пандемии выявили 2 885 222 случая заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 16 против 18 днем ранее, до 44 634. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 6 202, до 2 657 606.
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