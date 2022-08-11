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В Москве выявили 7 899 случаев заражения коронавирусом за сутки

13:00 11.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 7 899 против 8 608 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.

Всего в столице с начала пандемии выявили 2 885 222 случая заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице за сутки возросло на 16 против 18 днем ранее, до 44 634. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 6 202, до 2 657 606.

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