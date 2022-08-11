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НОВОСТИ

Общественный штаб представил новые возможности контроля за ходом выборов в Москве

17:03 11.08.2022

Горожанам становится все легче проверить честность онлайн-голосования, заявили представители Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москва. По словам начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко, в нынешнем году онлайн-наблюдатели впервые смогут записывать в блокчейн проверочные транзакции. Затем записи можно будет найти и убедиться, что они остались на своем месте.

«Это принципиально новый, еще более надежный алгоритм защиты блокчейна, – говорит Костырко. – По сути, московские разработчики создали абсолютно новую технологию не только для наблюдателей, но и для всего блокчейна как системы».

По данным штаба, контролировать ход онлайн-голосования будут и представители территориальных избирательных комиссий (ТИК). Они смогут распечатывать и хранить в бумажном виде данные из блокчейн-системы, что даст возможность обеспечить дополнительный контроль.

По словам руководителя Общественного штаба Вадима Ковалева, важно обеспечить открытость системы дистанционного электронного голосования для наблюдателей: «Это позволит повысить доверие к результатам выборов в целом и как следствие, легитимность будущих депутатов и их способность принимать самостоятельные решения».

Как уже сообщала «Независимая газета», в нынешнем году в Москве впервые будут использовать электронный реестр избирателей, в который будут включены все голосующие вне зависимости от того, каким способом они это будут делать – традиционным на участках, в онлайн-формате или на дому.

Выборы депутатов представительных органов местного самоуправления в 125 из 146 муниципальных образований Москвы состоятся 9-11 сентября.

Продолжение темы читайте в материале "Электронное голосование в Москве пройдет с важными новациями"


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