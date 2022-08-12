В порту Бердянска обнаружены взрывоопасные предметы, их обезвредят путем подрыва — мэрия

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько взрывоопасных предметов обнаружены на территории порта Бердянска, часть обезвредят с помощью управляемого подрыва. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении в телеграм-канале мэрии города.

«Жители Бердянска и гости города, в ходе дообследования территории порта инженерными подразделениями, были выявлены взрывоопасные предметы», — предупредили в мэрии.

Как отмечается в сообщении, часть обнаруженных предметов будет уничтожена на месте «путем управляемого и контролируемого подрыва», остальные будут вывезены на полигон, находящийся за селом Новопетровка Бердянского района, и уничтожены там.

Ранее мэр города Александр Сауленко сообщил ТАСС, что работы по разминированию порта окончены, он возобновил работу, но пока не в полном объеме.

На данный момент освобождены более 70% Запорожской области, в том числе Бердянск. Под контролем Киева остается административный центр региона — город Запорожье, руководящие органы временно размещены в Мелитополе.