В порту Бердянска обнаружены взрывоопасные предметы, их обезвредят путем подрыва — мэрия
10:05 12.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько взрывоопасных предметов обнаружены на территории порта Бердянска, часть обезвредят с помощью управляемого подрыва. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении в телеграм-канале мэрии города.
«Жители Бердянска и гости города, в ходе дообследования территории порта инженерными подразделениями, были выявлены взрывоопасные предметы», — предупредили в мэрии.
Как отмечается в сообщении, часть обнаруженных предметов будет уничтожена на месте «путем управляемого и контролируемого подрыва», остальные будут вывезены на полигон, находящийся за селом Новопетровка Бердянского района, и уничтожены там.
Ранее мэр города Александр Сауленко сообщил ТАСС, что работы по разминированию порта окончены, он возобновил работу, но пока не в полном объеме.
На данный момент освобождены более 70% Запорожской области, в том числе Бердянск. Под контролем Киева остается административный центр региона — город Запорожье, руководящие органы временно размещены в Мелитополе.
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