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В Китае отмечен максимальный рост числа заболевших COVID-19 с начала мая

09:50 14.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти за прошедшие сутки зафиксировали максимальный с середины мая прирост новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщил в воскресенье Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, всего за 24 часа медики выявили 2 604 инфицированных.

Согласно распространенному заявлению, 95% из этих зарегистрированных случаев — местные, остальные 5% — завозные. Из опубликованных данных следует, что примерно 73% из вновь выявленных инфицированных — бессимптомные носители.

За последние две недели в отдельных регионах Китая заметно ухудшилась эпидемическая ситуация. Самая сложная обстановка наблюдается в южной провинции Хайнань и в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (северо-запад).

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