Литовский банк "Шяулю" прекратил обрабатывать рублевые платежи

09:26 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Литовский коммерческий банк «Шяулю», через который шел расчет за грузовой транзит с Калининградом, в понедельник прекратил операции с рублевыми платежами. Об этом в эфире радио Эл-эр-тэ сообщила представитель Ассоциации банков Литвы Валерия Кигуолене.

«С сегодняшнего дня „Шяулю банкас“ прекращает все операции с платежами российскими рублями, а с 1 сентября будут приостановлены любые операции с российскими клиентами», — сказала она.

11 августа представитель Еврокомиссии Ариана Подеста заявила, что операции коммерческих банков по расчетам за калининградский грузовой транзит через Литву не нарушают режима санкций. По словам представителя ЕК, отказ «Шяулю банкас» принимать платежи за транзит является решением конкретного банка, принятым на основе его представлений о рисках, а не требованием санкций ЕС.

