Латвия подарила Украине четыре вертолета, один нуждается в капремонте

21:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Латвия на безвозмездной основе передала ВВС Украины четыре вертолета. Об этом в понедельник заявил министр обороны балтийской республики Артис Пабрикс.

«Военно-воздушные силы Украины только что получили четыре вертолета, которые были подарены Латвией, они вскоре станут частью авиапарка украинской армии», — написал министр в «Твиттере».

Согласно порталу lsm.lv, который ссылается на данные Минобороны, речь идет о двух вертолетах Ми-17 и двух Ми-2, их планировалось доставить на Украину в частично разобранном виде, а перед отправкой покрасить. Уточняется, что одному из вертолетов Ми-17 должен быть проведен капитальный ремонт.