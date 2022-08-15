Латвия подарила Украине четыре вертолета, один нуждается в капремонте
21:10 15.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Военно-воздушные силы Украины только что получили четыре вертолета, которые были подарены Латвией, они вскоре станут частью авиапарка украинской армии», — написал министр в «Твиттере».
Согласно порталу lsm.lv, который ссылается на данные Минобороны, речь идет о двух вертолетах Ми-17 и двух Ми-2, их планировалось доставить на Украину в частично разобранном виде, а перед отправкой покрасить. Уточняется, что одному из вертолетов Ми-17 должен быть проведен капитальный ремонт.
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