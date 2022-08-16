Ситуация на Корейском полуострове ухудшилась из-за учений США, Южной Кореи и Японии - МИД КНР

12:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совместные учения Республики Корея, США и Японии по обеспечению противоракетной обороны оказали негативное воздействие на ситуацию на Корейском полуострове. Об этом во вторник на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.



«Что касается деталей этих учений, то вам лучше задать вопрос американской стороне. Я могу сказать, что мы заметили эти учения. Также отметили, что КНДР многократно выражала опасения по этому поводу», — указал он.



«Поддержание мира и стабильности на Корейском полуострове отвечает интересам всех сторон. Для этого все они должны демонстрировать добрую волю и следовать в одном направлении. Военные учения оказали негативное воздействие на ситуацию на Корейском полуострове», — отметил дипломат.



