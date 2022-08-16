Ситуация на Корейском полуострове ухудшилась из-за учений США, Южной Кореи и Японии - МИД КНР
12:25 16.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Что касается деталей этих учений, то вам лучше задать вопрос американской стороне. Я могу сказать, что мы заметили эти учения. Также отметили, что КНДР многократно выражала опасения по этому поводу», — указал он.
«Поддержание мира и стабильности на Корейском полуострове отвечает интересам всех сторон. Для этого все они должны демонстрировать добрую волю и следовать в одном направлении. Военные учения оказали негативное воздействие на ситуацию на Корейском полуострове», — отметил дипломат.
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