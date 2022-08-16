Генсек ООН собрался посетить Одессу

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетит 19 августа Одессу. Об этом заявил во вторник на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«На следующий день (19 августа — прим. ТАСС), где посетит порт — один из трех портов в рамках соглашения по экспорту продовольствия по Черному морю. Перед возвращением в Нью-Йорк генеральный секретарь побывает в Стамбуле, где посетит Совместный координационный центр», — сказал Дюжаррик.