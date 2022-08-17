Управление по развитию ИИ создано в Минобороны РФ - Осадчук

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобороны России создало управление по развитию искусственного интеллекта (ИИ) для активизации работ по использованию данных технологий при разработке вооружения. Об этом сообщил начальник главного управления инновационного развития военного ведомства Александр Осадчук, выступая в среду на пленарном заседании «Искусственный интеллект. Национальная консолидация во имя созидания» в рамках международного военно-технического форума «Армия-2022».



«Для активизации работ по использованию технологий искусственного интеллекта в интересах создания образцов вооружения военной и специальной техники создано управление по развитию технологий искусственного интеллекта», — отметил он.



