Управление по развитию ИИ создано в Минобороны РФ - Осадчук
12:20 17.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Для активизации работ по использованию технологий искусственного интеллекта в интересах создания образцов вооружения военной и специальной техники создано управление по развитию технологий искусственного интеллекта», — отметил он.
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