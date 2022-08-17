Из-за падения цен на нефть восстановление ядерной сделки с Ираном маловероятно - доклад
12:10 17.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Наша позиция по-прежнему сводится к тому, что заключение соглашения в ближайшее время маловероятно, поскольку патовая ситуация выгодна всем сторонам», — цитирует доклад агентство. Эксперты банка полагают, что даже в случае «прорыва» и возвращения к ядерной сделке, ее «поэтапная реализация» не позволит иранской нефти поступить на мировой рынок ранее следующего года.
Вывод иранского топлива из-под санкций США и рост его экспорта может привести к снижению прогнозируемой банком цены на нефть марки Brent («Брент») в 2023 году на 5-10 долларов за баррель. Пока, согласно ожиданиям «Голдман сакс», этот показатель в следующем году будет равен 125 долларам. Во вторник на фоне ожидания договоренности по СВПД цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже 92 долларов за баррель впервые с 18 февраля 2022 года, указывается в документе.
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