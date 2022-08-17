По прогнозам около трети британцев к зиме не согут платить за свет и газ

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 34% британцев не смогут оплачивать счета за газ и электричество в январе в случае дальнейшего роста цен на электроэнергию. Об этом в среду сообщила правозащитная организация Citizens Advice со ссылкой на проведенный опрос.

В исследовании подчеркивается, что данный анализ базируется на прогнозе о дальнейшем повышении регулирующими органами Соединенного Королевства верхнего предела цен на электроэнергию, в результате чего средний годовой счет для британского домохозяйства вырастет до 4,2 тыс. фунтов (5 тыс. долларов) в начале 2023 года. При этом уже в октябре текущего года, согласно Citizens Advice, вследствие пересмотра ценового максимума четверть жителей Великобритании не смогут оплатить счета за электроэнергию. Всего в опросе, проведенном в период с 27 мая по 20 июня, приняли участие свыше 6 тыс. британцев старше 18 лет.