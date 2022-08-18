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Регулятор ФРГ не исключил нехватку газа в регионах

09:46 18.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Федерального сетевого агентства ФРГ (регулятор) Клаус Мюллер на фоне нынешней ситуации с энергоснабжением страны усомнился в возможности достичь заполненности газохранилищ на уровне 95% к 1 ноября, при этом отметив, что регионы вполне могут столкнуться с нехваткой газа.

«Я не ожидаю, что мы сможем выполнить следующие цели заполнения [газохранилищ] так же быстро, как и первую, — сказал он в опубликованном в четверг интервью новостному порталу „Тэ-онлайн“. — Достичь 85% не невозможно, но очень амбициозно, особенно к 1 октября, когда отопление должно быть включено раньше». «Во всех наших сценариях мы пропустили средний уровень заполнения в 95% к 1 ноября. Мы вряд ли сможем это сделать, потому что отдельные хранилища запускаются с очень низкого уровня», — предупредил Мюллер.

В то же время, по его словам, это не означает, что Германия автоматически столкнется с дефицитом газа. «Согласно нашему базовому сценарию, сколько бы газа из России ни поступало сейчас, мы все экономим не менее 20% на потреблении. Первую зиму мы все равно достаточно хорошо переживем. Общенациональный дефицит газа не обязательно должен произойти», — указал глава регулятора ФРГ.

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