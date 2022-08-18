Бывший советник Трампа сообщил, что тот небрежно хранил документы
12:15 18.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дональд Трамп в бытность свою президентом Соединенных Штатов был склонен собирать различные бумаги и документы и небрежно хранил их в Белом доме. Об этом в среду заявил экс-помощник по национальной безопасности Трампа Джон Болтон на фоне ситуации с обысками в поместье бывшего американского лидера.
По словам Болтона, который дал интервью агентству Рейтер, в какой-то момент он видел, как в обеденном зале Белого дома лежали «кипы и кучи» бумаг и документов. Трамп собирал их и оставлял на видных местах. В этой связи помощник 45-го президента США в 2018–2019 годах вспомнил, что одно из нескольких писем от северокорейского лидера в Белом доме оказались без проведения специальной проверки. Позднее он смог это письмо отыскать, проверить и сохранить в безопасном месте.
НОВОСТИ
- 13:30 18.08.2022
- ДНР хочет вернуть торговые связи с Россией на советский уровень
- 13:15 18.08.2022
- Боррель: Для Сербии и Косово пришло время полностью нормализовать отношения
- 13:06 18.08.2022
- Франция не поддержала проект нового газопровода
- 13:00 18.08.2022
- Платежная система "Мир" может заработать в Африке, варианты изучаются
- 12:45 18.08.2022
- Украинцы стали чаще покидать Евросоюз, чем въезжать в него
- 12:31 18.08.2022
- Спецназ полиции Молдавии начал антитеррористические учения в Гагаузии
- 12:00 18.08.2022
- Санду: Додон помог бы России провести спецоперацию в Украине
- 11:49 18.08.2022
- Минобороны РФ: Действия ВСУ могут привести к новой "Фукусиме"
- 11:45 18.08.2022
- В Рязанской области скрывали реальные площади пожаров — Рослесхоз
- 11:30 18.08.2022
- В Москве выявили 9 080 случаев заражения коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать