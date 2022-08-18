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Бывший советник Трампа сообщил, что тот небрежно хранил документы

12:15 18.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дональд Трамп в бытность свою президентом Соединенных Штатов был склонен собирать различные бумаги и документы и небрежно хранил их в Белом доме. Об этом в среду заявил экс-помощник по национальной безопасности Трампа Джон Болтон на фоне ситуации с обысками в поместье бывшего американского лидера.

По словам Болтона, который дал интервью агентству Рейтер, в какой-то момент он видел, как в обеденном зале Белого дома лежали «кипы и кучи» бумаг и документов. Трамп собирал их и оставлял на видных местах. В этой связи помощник 45-го президента США в 2018–2019 годах вспомнил, что одно из нескольких писем от северокорейского лидера в Белом доме оказались без проведения специальной проверки. Позднее он смог это письмо отыскать, проверить и сохранить в безопасном месте.

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