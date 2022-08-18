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Франция не поддержала проект нового газопровода

13:06 18.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Франции холодно встретили предложение о создании нового газопровода между Пиренейским полуостровом и Центральной Европой через республику. Об этом сообщила в четверг испанская газета «Паис».

По ее информации, речь идет о парализованном в 2019 году проекте по строительству газопровода Midcat («Мидкат»), который бы прошел через Каталонию. В разгар энергетического кризиса Испания и Германия прилагают усилия, чтобы возобновить инициативу, в то время как эту позицию не разделяет Франция.

Как уточнили в министерстве энергетического перехода республики, «такой проект потребовал бы многих лет для того, чтобы он был запущен (время для исследований и работ для этого типа инфраструктуры всегда занимает много лет) и тогда он не отвечал бы на нынешний кризис». По мнению Парижа, альтернативой могло бы стать строительство терминалов для судов по транспортировке газа из стран Персидского залива или США.

Преимущество заключалось бы в том, что терминалы потребовали бы «меньших и более быстрых инвестиций». Кроме того, по версии французского ведомства, строительство нового газопровода подорвало бы совместные цели по борьбе с изменением климата.

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