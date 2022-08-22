Торжественная церемония поднятия флага России прошла на Поклонной горе
11:51 22.08.2022
На Поклонной горе у монумента Победы московские кадеты провели торжественную церемонию поднятия флага России. Акция состоялась в 7.00, почетное право поднять полотнище получили десять лучших учеников кадетского корпуса имени Маршала Советского Союза Георгия Жукова.
В парке на Поклонной горе с самого утра проводятся и другие акции, посвященные Дню государственного флага России. Например, флешмоб «Россия объединяет» состоялся у монумента Победы – триколор, 90 частей которого было привезено из различных регионов РФ, развернули 200 волонтеров. На каждую частицу флага были нанесены надписи - добрые пожелания в адрес Российской Федерации из разных частей страны.
Как уже сообщала «Независимая газета», 22 августа в День государственного флага России, в Москве тематические акции будут проводиться во многих районах мегаполиса. Центром торжеств станет Поклонная гора, где в 17. 00 стартует большой концерт, на котором выступят «Чайф», «Сурганова и оркестр», «Калинов мост», Uma2rman и другие. Праздник завершит фейерверк.
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