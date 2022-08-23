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Трасс о применении ядерного оружия: Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это

22:50 23.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующая на посты лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны после отставки Бориса Джонсона, заявила во вторник, что готова применить ядерное оружие в случае необходимости.

«Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это», — сказала руководитель британского внешнеполитического ведомства на встрече с членами Консервативной партии в Бирмингеме, отвечая на вопрос о возможности использования ядерного оружия при возникновении угрозы для Соединенного Королевства. Мероприятие было организовано радиостанцией «Таймс рэдио».

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