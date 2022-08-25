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Эстония будет добиваться исключения России из международных организаций

17:30 25.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эстония нарастит усилия по изоляции России, в частности, по ее исключению из международных организаций. Такие планы озвучил министр иностранных дел балтийской республики Урмас Рейнсалу, сообщила в четверг газета «Постимеэс».

«Однако есть еще несколько примеров, когда политика изоляции не была успешной или по разным процедурным причинам не удавалось предотвратить деятельность России в организациях. Эстонии важно добиться приостановки деятельности России, особенно в тех организациях, где сидение за общим столом с другими странами дает России возможность использовать полученную информацию <…>, или участие в которых является для России делом чести и престижа», — заявил Рейнсалу.

«Эстония активно поддерживала инициативы, способствующие изоляции <…> России в международных организациях. Во многих случаях мы также являемся лидером этих идей, чтобы исключить возможность влияния России на деятельность тех организаций, которые занимаются украинским вопросом честно и прозрачно. Чрезвычайно важно, чтобы международное сообщество продолжило работу, которую мы ведем <…> в направлении изоляции России», — подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

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