В ходе конфликта на Украине погиб гражданин США - СМИ

09:00 Источник: Интерфакс

Американский гражданин погиб в ходе вооруженного конфликта на Украине, пишет Newsweek со ссылкой на неназванного представителя госдепартамента США.

"Мы можем подтвердить смерть гражданина США на Украине", - заявил собеседник журнала. Он добавил, что воздержится от дальнейших комментариев из уважения к частной жизни семьи погибшего.