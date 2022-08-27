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НОВОСТИ

В ходе конфликта на Украине погиб гражданин США - СМИ

09:00 27.08.2022 Источник: Интерфакс

Американский гражданин погиб в ходе вооруженного конфликта на Украине, пишет Newsweek со ссылкой на неназванного представителя госдепартамента США.

"Мы можем подтвердить смерть гражданина США на Украине", - заявил собеседник журнала. Он добавил, что воздержится от дальнейших комментариев из уважения к частной жизни семьи погибшего.

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