Конференция по ДНЯО закончилась без итогового документа, но не провально - Белоусов

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не считает провалом обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) отсутствие итогового консенсусного документа. Об этом заявил в пятницу на заключительном заседании конференции заместитель постоянного представителя РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов.

Он подчеркнул, что коллективные усилия делегаций на обзорной конференции ДНЯО «в силу различных причин не принесли искомого результата». «Возможно, кто-то из присутствующих расценивает это как провал всей нашей работы за прошедший обзорный цикл, который негативно скажется как на нашей дальнейшей совместной деятельности, так и на целостности и устойчивости договора. Мы такую оценку не разделяем», — указал Белоусов.