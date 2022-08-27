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Вучич рассказал, сколько Сербия платит за российский газ

12:00 27.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербия покупает газ из России «по фантастической цене», заявил в субботу президент республики Александар Вучич в обращении к нации.

«Мы тратим 3,2 млрд куб. м газа. От России мы получаем 2 млрд куб. м, что составляет 63-64% всех наших нужд, мы платим 800 млн евро, фантастическая цена! А за дополнительные 1,2 млрд куб. м газа мы бы заплатили 4,8 млрд евро, если бы покупали по текущим ценам. К счастью, нам удалось закупить [газ] до этого тяжелого времени, иначе мы бы были банкротом», — заявил Вучич.

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