Правила обмена валюты физлицами ЦБ РФ несколько смягчил

12:41 Источник: РБК

Центробанк расширил перечень источников средств, из которых банки смогут продавать гражданам наличные доллары и евро. Среди прочего, речь идет о средствах от сделок с банками-нерезидентами. Ограничения действуют до марта 2023 года.

Российские банки смогут обменивать евро и доллары физическим лицам за счет средств, которые поступили из разных источников после временного промежутка, сообщили РБК в Центробанке. Прежде для этих целей кредитные организации могли использовать только ту валюту, которая поступила от физлиц после 9 апреля.



В качестве других источников валюты могут выступать, к примеру, полученные средства от сделок с банками-нерезидентами либо средства, поступившие для зачисления на счета от российских юридических лиц по основаниям, предусмотренным валютным законодательством.







