Такой высокой температуры в августе в Москве не было 53 года
15:19 27.08.2022 Источник: Интерфакс
Воздух на главной метеостанции города (ВДНХ) к 13:00 прогрелся до 30,6 градуса, следует из данных на сайте Гидрометцентра России. Прежний рекорд был установлен 53 года назад, 27 августа 1969 года - 30,2 градуса.
По информации Гидрометцентра, в течение дня в Москве ожидается до 31-33 градусов.
В метеобюро столицы "Интерфаксу" уточнили, что абсолютный температурный рекорд дня принадлежит 27 августа 1897 года - 34,7 градуса. Это данные за 143-летнюю историю метеонаблюдений в Москве,
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