Полный запрет на выдачу виз для россиян не получит единой поддержки в ЕС - Боррель

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что полный запрет на выдачу россиянам шенгенских виз не получит единогласной поддержки в ЕС. Об этом он сказал вечером в воскресенье в интервью австрийской телерадиокомпании ORF.

«С моей точки зрения, полный запрет для всех россиян по любым причинам не самая хорошая идея. Я не думаю, что разрыв отношений с гражданским населением России поможет. И не считаю, что эта идея получит единогласную поддержку [в ЕС]», — сказал он.

Боррель при этом считает верным введение более избирательного подхода к выдаче виз. Он отметил, что нужно «пересмотреть подход к предоставлению виз некоторым россиянам», в частности, не давать их олигархам. «Нам нужно быть более избирательными. Но я не сторонник прекращения выдачи виз всем россиянам», — сказал Боррель. Он выразил уверенность, что главы МИД стран ЕС обсудят этот вопрос и выработают сбалансированное решение.