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НОВОСТИ

ВСУ нанесли очередной удар по Запорожской АЭС с целью сорвать миссию МАГАТЭ — ВГА

09:05 30.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию Запорожской АЭС, два разрыва произошли около здания хранилища отработавшего топлива. Об этом сообщила во вторник военно-гражданская администрация Энергодара.

«Сегодня в 06:50 ВСУ произвели обстрел территории ЗАЭС и береговой линии города. Применялась крупнокалиберная артиллерия. Вследствие чего было зафиксировано два разрыва у здания хранилища отработавшего топлива», — говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале ВГА.

В администрации считают, что удары нанесены в попытке сорвать поездку миссии МАГАТЭ на ЗАЭС.

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