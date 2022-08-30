Число погибших в ходе столкновений в Ираке достигло 14, более 300 человек ранены — ТВ

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число погибших в результате столкновений в Ираке достигло 14, еще свыше 300 человек получили ранения. Об этом сообщил в ночь на вторник телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на медиков.

Ранее телеканал «Аль-Хадас» сообщал, что в ходе протестных акций в Багдаде погибли 13 человек, пострадали около 200.