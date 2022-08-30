Число погибших в ходе столкновений в Ираке достигло 14, более 300 человек ранены — ТВ
09:20 30.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число погибших в результате столкновений в Ираке достигло 14, еще свыше 300 человек получили ранения. Об этом сообщил в ночь на вторник телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на медиков.
Ранее телеканал «Аль-Хадас» сообщал, что в ходе протестных акций в Багдаде погибли 13 человек, пострадали около 200.
НОВОСТИ
- 09:32 30.08.2022
- Небензя назвал циничным призыв США к России и КНР оплатить восстановление Афганистана
- 09:05 30.08.2022
- ВСУ нанесли очередной удар по Запорожской АЭС с целью сорвать миссию МАГАТЭ — ВГА
- 09:00 30.08.2022
- Трамп предложил немедленно провести новые выборы президента США
- 22:40 29.08.2022
- Первые дома в Северодонецке и Рубежном подключены к газоснабжению
- 22:00 29.08.2022
- Почти четверть населения Великобритании откажется от отопления зимой — СМИ
- 21:20 29.08.2022
- США призывают временно заглушить реакторы на Запорожской АЭС — Белый дом
- 20:40 29.08.2022
- ВСУ понесли большие потери при провалившемся наступлении под Херсоном и Николаевом — МО РФ
- 20:00 29.08.2022
- Не владеющих русским языком детей мигрантов нельзя зачислять в российские школы — Фадеев
- 19:20 29.08.2022
- В Москве задержан Леонид Гозман за публичное отождествление СССР с нацистской Германией
- 18:40 29.08.2022
- В Мелитополе произошло около пяти взрывов — Рогов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать