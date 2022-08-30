Небензя назвал циничным призыв США к России и КНР оплатить восстановление Афганистана

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Афганистану в понедельник призвал американскую коллегу Линду Томас-Гринфилд вернуть украденные у афганского народа деньги, а не заставлять других платить по чужим счетам. Томас-Гринфилд в ходе встречи утверждала, что Россия якобы вносит малый вклад в финансирование восстановления Афганистана.

"Из пространных рассуждений наших американских коллег можно было уловить призыв к России и Китаю раскошелиться на восстановление Афганистана, - сказал Небензя. - Дескать, платят за все только США и их союзники, а Россия и Китай лишь сотрясают воздух".

"Циничность таких заявлений просто поражает. Нас призывают скинуться на восстановление страны, экономика которой была фактически уничтожена 20-летней оккупацией США и НАТО, - отметил дипломат. - Вместо того чтобы признать свои ошибки и попытаться их исправить, нас теперь упрекают в том, что мы не хотим платить по чужим счетам. Это оригинальное предложение".

"Нет, господа наши западные бывшие партнеры, платить за свои ошибки нужно именно вам, - сказал постпред РФ. - А для начала нужно вернуть афганскому народу украденные у него деньги. Мы помогали и будем помогать Афганистану. А вам рекомендуем сосредоточиться на оплате по счетам афганскому народу за 20 лет бессмысленной оккупации, разрушившей Афганистан и поставившей его народ на грань выживания".

"Не все измеряется деньгами. Жизни погибших в ходе вашего насаждения демократии в Афганистане нельзя измерить деньгами, как не купить на них лояльность афганского народа, которую США, похоже, окончательно потеряли", - заявил Небензя.