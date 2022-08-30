Ситуация на Украине очень плоха, Киеву нужна новая военная помощь — Боррель

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация в зоне боевых действий на Украине остается очень плохой, страна нуждается в новой помощи, министры обороны ЕС обсудят миссию по подготовке украинских военных. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на неформальную встречу министров обороны Евросоюза в Прагу.

«Ситуация остается очень плохой. Украине нужна наша помощь, и мы продолжим ее предоставлять в виде военных средств, министры также обсудят идею создания высокопоставленной миссии для подготовки украинской армии», — сообщил он. Боррель уточнил, что встреча носит неформальный характер, поэтому окончательных решений на ней принято не будет, но он надеется на предварительный консенсус по помощи и миссии.