Ситуация на Украине очень плоха, Киеву нужна новая военная помощь — Боррель
11:05 30.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ситуация в зоне боевых действий на Украине остается очень плохой, страна нуждается в новой помощи, министры обороны ЕС обсудят миссию по подготовке украинских военных. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на неформальную встречу министров обороны Евросоюза в Прагу.
«Ситуация остается очень плохой. Украине нужна наша помощь, и мы продолжим ее предоставлять в виде военных средств, министры также обсудят идею создания высокопоставленной миссии для подготовки украинской армии», — сообщил он. Боррель уточнил, что встреча носит неформальный характер, поэтому окончательных решений на ней принято не будет, но он надеется на предварительный консенсус по помощи и миссии.
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