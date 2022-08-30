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Снижение военных поставок Киеву связано с исчерпанием запасов вооружений — источник

13:32 30.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Снижение объемов военных поставок ЕС на Украину этим летом носит временный характер, оно связано с исчерпанием запасов свободных вооружений, но Евросоюз намерен продолжать помощь Киеву. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Брюсселе.

«Евросоюз привержен продолжению оказания широкой военной помощи Украине. Замедление поставок летом носит временный характер. Проблема в том, что большая часть имеющихся запасов свободных вооружений подошла к концу. Поэтому надо принять решение, как продолжать снабжать украинскую армию, не компрометируя собственную оборону», — заявил он.

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