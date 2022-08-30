0
0
108
НОВОСТИ

Имам ас-Садр приказал сторонникам покинуть территорию парламента Ирака в течение часа

15:12 30.08.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Влиятельный шиитский имам Муктада ас-Садр приказал своим сторонникам покинуть территорию парламента в «зеленой зоне» Багдада в течение 60 минут.

«Я отрекаюсь от сторонников садристского движения, если они не покинут территорию парламента в течение 60 минут», — заявил имам на пресс-конференции в Эн-Наджафе. По сообщению телеканала «Аль-Арабия», после этого заявления демонстранты начали покидать «зеленую зону» столицы Ирака.

Сотни сторонников ас-Садра заняли в понедельник «зеленую зону» города, где располагаются правительственные учреждения и дипломатические представительства иностранных государств, окружили Дворец республики и вошли в здание. Протесты переросли в вооруженные столкновения с силами безопасности, пытавшимися вытеснить садристов. По последним данным число погибших в ожесточенных стычках достигло 30, более 300 человек пострадали. Протесты и столкновения охватили также и другие регионы Ирака, по всей стране введен комендантский час.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:00 30.08.2022
Требуется «серьезная донастройка» финансовой системы РФ в условиях санкций — Мишустин
0
2
15:32 30.08.2022
ВСУ ударили по территории ЗАЭС беспилотниками и артиллерией — МО РФ
0
77
15:00 30.08.2022
ФРГ поощряет насаждение искаженных представлений о генезисе Второй мировой войны — МИД РФ
0
138
14:32 30.08.2022
Российские войска уничтожили около 40 иностранных наемников в Днепропетровской области
0
188
14:12 30.08.2022
Боррель не считает создание тренировочной миссии ЕС для ВСУ эскалацией конфликта
0
202
14:00 30.08.2022
Сельское хозяйство России в Италии назвали «секретным триумфом» Путина
0
208
13:32 30.08.2022
Снижение военных поставок Киеву связано с исчерпанием запасов вооружений — источник
0
253
13:28 30.08.2022
Сотрудники Сбербанка помогли пресечь деятельность преступной группы в сфере социальной инженерии
0
261
13:20 30.08.2022
Система ПВО сбила БПЛА в пригороде Севастополя
0
255
13:05 30.08.2022
Польша ощущает санкции и примет на 2023 год «бюджет на трудные времена» — власти
0
257

Возврат к списку