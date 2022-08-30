Имам ас-Садр приказал сторонникам покинуть территорию парламента Ирака в течение часа

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Влиятельный шиитский имам Муктада ас-Садр приказал своим сторонникам покинуть территорию парламента в «зеленой зоне» Багдада в течение 60 минут.

«Я отрекаюсь от сторонников садристского движения, если они не покинут территорию парламента в течение 60 минут», — заявил имам на пресс-конференции в Эн-Наджафе. По сообщению телеканала «Аль-Арабия», после этого заявления демонстранты начали покидать «зеленую зону» столицы Ирака.

Сотни сторонников ас-Садра заняли в понедельник «зеленую зону» города, где располагаются правительственные учреждения и дипломатические представительства иностранных государств, окружили Дворец республики и вошли в здание. Протесты переросли в вооруженные столкновения с силами безопасности, пытавшимися вытеснить садристов. По последним данным число погибших в ожесточенных стычках достигло 30, более 300 человек пострадали. Протесты и столкновения охватили также и другие регионы Ирака, по всей стране введен комендантский час.