Герман Греф: Аналогов Хорошколы нет нигде в мире

15:48

Президент, председатель правления Сбера Герман Греф принял участие в открытии нового корпуса Хорошколы в Москве. В этом образовательном учреждении детям предлагается персонализированный путь обучения, подчеркнул он.

«Ребенок, придя в школу, вместе с педагогом, вместе с родителями, выбирает, чем он хочет заниматься. И под это его желание, помимо обязательной школьной программы, выстраивается его персональный путь обучения. Это, конечно, можно делать только с помощью современных технологий, только с помощью современной платформы, и это требует специального обучения педагогов», – отметил Герман Греф.

По его словам, методики и платформа обучения разрабатывались на основе российского научного наследия. «Ведь у нас были великие педагоги – от Макаренко до Шулешко, – отметил Герман Греф. – Также мы обобщили все тенденции в мире, проанализировали, куда движется сегодняшнее образование. Мы постарались сделать микст, и все то, что мы реализовали здесь, это наше отечественное ноу-хау. Вся платформа разработана нашими инженерами, все методологические основы – нашими педагогами».

«Обычно в младшей школе просто классы – и всё. Здесь же гигантский набор, – подчеркнул он. – Допустим, иностранные языки – это отдельная группа классов, которая позволяет изучать с первого класса целый блок иностранных языков. Такое есть только в этой школе. Мы фактически повторили инфраструктуру старшей школы. Здесь есть всё: спорт, музыка, рукоделие, инженерия. И плюс наша идея соединить две школы огромным подземным пространством в две тысячи метров, в котором разместилось семь научных лабораторий. Это огромное пространство для того, чтобы можно было презентовать результаты исследований. Такого мы не видели нигде в мире».

В Хорошколе проводится обучение иностранным языкам, рисованию, лепке, инженерным возможностям, робототехнике, технологиям расширенной и виртуальной реальности, кулинарии, музыке – всему, что необходимо ребенку, перечислил Герман Греф.