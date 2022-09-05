0
0
181
НОВОСТИ

Боррель признал усталость граждан ЕС от санкций и их озабоченность грядущей зимой

12:32 05.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель признал усталость граждан отдельных европейских стран от санкций против России и их озабоченность грядущей зимой, пообещав разъяснять им «необходимость» санкционной политики.

«Нельзя дать России возможность использовать усталость от санкций, которую испытывают отдельные наши страны. Эта проверка на прочность еще будет продолжаться. Мы должны говорить с нашими гражданами и разъяснять, как выглядит наша ответственность в условиях нынешнего кризиса (на Украине — прим. ТАСС), а также подчеркивать важность усилий по ликвидации нашей стратегической энергозависимости от России», — сказал Боррель в понедельник, выступая в видеоформате на межпарламентской конференции ЕС в Праге.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 05.09.2022
Боррель полагает, что РФ не сможет разрабатывать новые месторождения газа без стран Запада
0
4
13:32 05.09.2022
Годовая инфляция в Турции в августе превысила 80%
0
71
13:25 05.09.2022
Независимость Латвийской митрополии от РПЦ утвердят законодательно
0
82
13:20 05.09.2022
Не менее 8 человек погибли, около 15 пострадали при взрыве у посольства РФ в Кабуле — ТВ
0
100
13:12 05.09.2022
Сбер готов оперативно рассматривать заявки на промышленную ипотеку
0
112
13:05 05.09.2022
В Москве выявили 4 006 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
110
13:00 05.09.2022
ВСУ утром 30 раз обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области
0
124
12:20 05.09.2022
В России выявили 41 690 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
172
12:05 05.09.2022
Устроивший стрельбу в Пермском университете признал в суде свою вину
0
199
12:00 05.09.2022
Два сотрудника посольства РФ в Кабуле погибли в результате теракта в понедельник
0
225

Возврат к списку