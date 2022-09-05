Боррель признал усталость граждан ЕС от санкций и их озабоченность грядущей зимой
12:32 05.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель признал усталость граждан отдельных европейских стран от санкций против России и их озабоченность грядущей зимой, пообещав разъяснять им «необходимость» санкционной политики.
«Нельзя дать России возможность использовать усталость от санкций, которую испытывают отдельные наши страны. Эта проверка на прочность еще будет продолжаться. Мы должны говорить с нашими гражданами и разъяснять, как выглядит наша ответственность в условиях нынешнего кризиса (на Украине — прим. ТАСС), а также подчеркивать важность усилий по ликвидации нашей стратегической энергозависимости от России», — сказал Боррель в понедельник, выступая в видеоформате на межпарламентской конференции ЕС в Праге.
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