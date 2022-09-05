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Россия нашла способ избежать риска санкций на страхование нефти из РФ — Шульгинов

22:40 05.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия подготовила меры, которые позволят нефтяникам избежать последствий в случае запрета странами Запада страхования морской перевозки российской нефти. Страна изучает возможность сотрудничества с компаниями из дружественных стран, а также создание своего собственного страховщика, сообщил в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

«Мы изучаем возможность использования ряда местных страховых компаний из дружественных стран. Другой вариант — создание новой страховой компании, но тогда нужно взаимное признание странами этой организации», — сказал он.

Шульгинов уточнил, что речь может идти, в том числе, о создании такой компании в России.

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