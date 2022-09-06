Решетников назвал «рабочей страшилкой» публикацию Bloomberg о рецессии в России

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал «рабочей страшилкой» публикацию агентства Блумберг о рецессии в России. По его словам, озвученные сценарии — это аналитические расчеты того, что будет, если страна не будет сопротивляться санкциям.

«К этим сценариям надо относиться как к рабочим страшилкам. Это аналитические расчеты, которые мы использовали как раз для расчета, что будет, если мы не будем сопротивляться, ничего не будем делать», — сказал Решетников журналистам.