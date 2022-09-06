«Роснефть» и Дальневосточный федеральный университет создадут Центр компетенций
15:05 06.09.2022
«Роснефть» и Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) заключили соглашение о создании специального Центра компетенций, на базе которого будет развиваться система дополнительного образования учащихся десяти инженерных «Роснефть-классов» Приморского края. Документ подписан на VII Восточном экономическом форуме. Планируется, что центр будет важным элементом созданной при поддержке нефтегазовой компании в университете научно-образовательной инфраструктуры. В нем начнут работать учебные лаборатории по таким перспективным направлениям как робототехника, компьютерное программирование и проектирование, VR/AR-технологии для организации проектной работы, судомоделирование. Также предполагается создать центр компетенций в области судостроения и морской техники, что позволит повысить качество инженерного образования в вузе.
Еще на базе центра планируют повышать квалификацию работников предприятий судостроения и судоремонта, расположенных в Приморье. Кроме того, там будут регулярно проводить профориентационные и рекрутинговые мероприятия «Роснефти», повышать квалификацию педагогов «Роснефть-классов», а также преподавателей техникумов и колледжей региона.
Еще одним направлением работы центра будет выявление в рамках научной деятельности перспективных для «Роснефти» идей и проектов, которые достойны проведения исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Сейчас университет готовит инженерные кадры по широкому спектру направлений, вреди которых нефтегазовое дело, химические технологии, электроэнергетика и электротехника, автоматизация технологических процессов, машиностроение, кораблестроение и океанотехника. В ДВФУ действуют две базовые кафедры «Роснефти»: «Химические и ресурсосберегающие технологии» и «Морские технологии и энергетика». Ежегодно на предприятия компании трудоустраиваются примерно 70 молодых специалистов, окончивших Дальневосточный федеральный университет.
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