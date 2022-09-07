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По итогам года инфляция в РФ может составить около 12% — Путин

10:20 07.09.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляция в России — в отличие от западных стран — снижается, по итогам года ее уровень может быть около 12%, заявил в среду президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Недальновидными действиями западных властей подстегнута и глобальная инфляция, она уже обновила многолетние рекорды в развитых экономиках. По итогам июля инфляция в США составила 8,5%. У нас она сейчас где-то 14% с небольшим — я еще об этом поговорю, но тенденция — в отличие от западных экономик — на снижение. Там — на подъем, у нас — на снижение. Думаю, что по результатам года у нас будет где-то 12%», — сказал он.

Инфляция в РФ уже в первых кварталах следующего года может вернуться к целевому уровню и составить 5-6%, а то и 4%, заявил также президент.

«По мнению многих наши экспертов, в первом квартале — ко второму кварталу следующего года мы выйдем, скорее всего, на целевые показатели: 5-6%, а кто-то говорит — будет достигнут уровень 4%. Посмотрим, во всяком случае, тенденции в этом смысле положительные», — отметил он.

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