Сбербанк предложил расширить список стран, граждане которых могут стать самозанятыми

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В рамках Восточного экономического форума состоялась сессия «Самозанятые: новые возможности для рынка труда». Спикерами выступили представители российских госструктур и деловых кругов. Участие в дискуссии принял директор дивизиона «Малый и микро бизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.

В фокусе дискуссии – перспективы развития института самозанятых в России, их взаимодействие с субъектами экономической деятельности, налоговые и законодательные инициативы. Как отметил Алексей Шашкин, сегодня официально зарегистрированных в России самозанятых – более 5,5 млн человек. Поступательный количественный рост этой категории не в последнюю очередь связан с простым и удобным налоговым режимом, который оказался сверхуспешным. Для того чтобы стать официальным самозанятым, не нужно ходить в налоговую или банк – зарегистрироваться можно онлайн за пару минут.

Отличительной особенностью сегмента является его привлекательность для молодежи: возраст более трети зарегистрированных самозанятых – от 14 до 30 лет. Средний возраст самозанятого в Сбербанке около 32 лет, что почти на 10 лет меньше среднего возраста предпринимателя в малом бизнесе.

Сбербанк видит значительный потенциал для дальнейшего развития сегмента. Во-первых, было бы целесообразным расширить список стран, граждане которых могут вести подобную деятельность. Допуск к налоговому режиму предлагается расширить на граждан Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, а также рассмотреть возможность добавления Китая и других дружественных стран. Подобный подход позволит серьезно обелить рынок: по мнению экспертов, при общей численности трудовых мигрантов в России около 7 млн человек (без ЕАЭС), легальных мигрантов насчитывается около 4 млн.

Во-вторых, Сбербанк предлагает отменить или значительно упростить процедуру валютного контроля платежей юридических лиц самозанятым-нерезидентам. В настоящее время такая оплата часто производится с использованием серых схем. Официальный путь выплат в настоящее время и сложен, и затратен финансово. Его упрощение позволит вывести из тени и сомнительных схем значительный объем операций.

В-третьих, следует повысить пороговое значение дохода самозанятого, обозначенного в Федеральном законе № 422.

«Сейчас предельный доход самозанятого для применения специального налогового режима ограничен суммой в 2,4 млн руб. в год, что вымывает из сегмента ряд специалистов, у которых доход часто превышает текущий лимит, – отметил Алексей Шашкин. – Это, например, разработчики, программисты, самозанятые, предоставляющие услуги по ремонту и малоэтажному строительству, smm-специалисты и представители ряда других профессий. На наш взгляд, приемлемым пороговым значением могла бы быть цифра в 6 млн руб. в год».

«Мы считаем важным поддержать бизнес, а возможность просто и без дополнительных трудностей работать с самозанятыми – одно из таких направлений, – подчеркнул Алексей Шашкин. – Самозанятость – отличный инструмент для легкого старта своего бизнеса. Энергичная и легкая на подъем молодежь ценит и предельную простоту, и отсутствие бюрократии в налоге на профессиональный доход. Многие представители молодежи считают самозанятость первым шагом, своего рода тест-драйвом своего будущего бизнеса. Сбер обязательно будет помогать таким людям».

Сбер предлагает различные финансовые решения для самозанятых, позволяющие легко и удобно осуществлять предпринимательскую деятельность. Например, им предоставляется бесплатный сервис «Свое дело», доступный в мобильном приложении СберБанк Онлайн. За пару кликов можно зарегистрироваться самозанятым (не нужно ходить в налоговую и банк), там же можно создать электронный чек, выслать его своему клиенту (или отменить при необходимости), оплатить налог самозанятого без ввода реквизитов и пр. Есть целый набор бесплатных сервисов от партнеров – например, консультация юриста, конструктор документов или управление онлайн-продажами на маркетплейсах.

Что же касается юридических лиц, то Сбербанк обеспечивает им бесплатный сервис реестровых зачислений на счета самозанятых. Происходит проверка регистрации клиента в качестве самозанятого, после чего производятся оплата, формирование онлайн чека самозанятого и загрузка ссылки на чеки в едином реестре в интернет-банке для юридических лиц СберБизнес.