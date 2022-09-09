Депутат Госдумы Говырин: Драйвером новой экономики должен стать малый и средний бизнес

13:10

Россия сегодня участвует в создании нового центра глобальной экономики в Восточном регионе и Юго-Восточной Азии, поворот на Восток – уже свершившийся факт, и происходящая структурная перестройка мировой экономики требует реакции и на внутреннем рынке, заявил депутат Государственной думы Алексей Говырин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). По его словам, коснуться она должна не только и не столько крупного бизнеса, сколько и предпринимателей средней руки.

«Сегодня мы активно работаем над созданием новых механизмов поощрения, стимулирования, защиты. Продумываем новые формы диалога с представителями малого и среднего предпринимательства (МСП). Даже обсуждаем пересмотр самой системы классификации малых и средних предприятий», – заявил Говырин.

Одновременно с этим происходит совершенствование налоговых механизмов. «На заседании Госсовета по туризму, прошедшего в рамках ВЭФ, президент поддержал идею повышения порогов применения упрощенной системы налогообложения, чтобы у бизнеса пропал стимул к дроблению и уходу в тень. Предстоит проработать все нюансы, чтобы решение получилось взвешенным для всех сторон. Также необходимо внедрять единую систему оценки эффективности работы власти с МСП на всех уровнях с привязкой к целевым показателям развития МСП в стране», – пояснил Говырин. По его словам, совершенствовать требуется и механизм кредитования с тем, чтоб займы стали доступнее.