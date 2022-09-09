Депутат Госдумы Говырин: Драйвером новой экономики должен стать малый и средний бизнес
13:10 09.09.2022
Россия сегодня участвует в создании нового центра глобальной экономики в Восточном регионе и Юго-Восточной Азии, поворот на Восток – уже свершившийся факт, и происходящая структурная перестройка мировой экономики требует реакции и на внутреннем рынке, заявил депутат Государственной думы Алексей Говырин в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). По его словам, коснуться она должна не только и не столько крупного бизнеса, сколько и предпринимателей средней руки.
«Сегодня мы активно работаем над созданием новых механизмов поощрения, стимулирования, защиты. Продумываем новые формы диалога с представителями малого и среднего предпринимательства (МСП). Даже обсуждаем пересмотр самой системы классификации малых и средних предприятий», – заявил Говырин.
Одновременно с этим происходит совершенствование налоговых механизмов. «На заседании Госсовета по туризму, прошедшего в рамках ВЭФ, президент поддержал идею повышения порогов применения упрощенной системы налогообложения, чтобы у бизнеса пропал стимул к дроблению и уходу в тень. Предстоит проработать все нюансы, чтобы решение получилось взвешенным для всех сторон. Также необходимо внедрять единую систему оценки эффективности работы власти с МСП на всех уровнях с привязкой к целевым показателям развития МСП в стране», – пояснил Говырин. По его словам, совершенствовать требуется и механизм кредитования с тем, чтоб займы стали доступнее.
НОВОСТИ
- 14:12 09.09.2022
- ВСУ бьют из HIMARS по гражданской инфраструктуре и мирным жителям в районе Купянска
- 14:00 09.09.2022
- Почти треть молодежи Швеции готова защищать другую страну НАТО — опрос
- 13:32 09.09.2022
- Бельгия выступает за потолок цен в ЕС на весь газ, а не только на российский — премьер
- 13:20 09.09.2022
- ВС РФ посчитал незаконным запрет адвокатам проносить телефон в полицию
- 13:05 09.09.2022
- Пограничники задержали двух граждан Украины за ввоз 57 кг мефедрона из Латвии в РФ
- 13:00 09.09.2022
- В Москве выявили 6 525 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:32 09.09.2022
- ООН может постичь судьба Лиги наций, предупредил Медведев
- 12:20 09.09.2022
- В России выявили 52 106 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:05 09.09.2022
- Решением ввести лимит цен на нефть из РФ G7 признает неэффективность санкций — Володин
- 12:00 09.09.2022
- Германия может столкнуться с «обвальной рецессией» предстоящей зимой, считают в ХДС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать